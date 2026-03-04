La UEx celebra en Cáceres la II Jornada de Divulgación de la Cultura Irlandesa con motivo de San Patricio

La Universidad de Extremadura (UEx) organizará el martes 17 de marzo la II Jornada de Divulgación de la Cultura Irlandesa, organizada por el Centro de Estudios Irlandeses en Cáceres, con motivo de la festividad de San Patricio.

La programación se desarrollará en la Facultad de Filosofía y Letras y en el Espacio UEx de la capital cacereña, combinando actividades académicas, talleres didácticos y propuestas culturales dirigidas tanto a estudiantes de Secundaria como a la comunidad universitaria y al público interesado.

Aunque este centro lleva varios años realizando talleres en diversos colegios de Cáceres con motivo de su propósito de divulgar la cultura irlandesa por nuestra región, por segunda vez consecutiva el Centro acogerá a 85 estudiantes de 3 institutos de Extremadura que participarán en las actividades del día.

Estas incluyen tanto una charla plenaria que presentará la vida y obra de Oscar Wilde con motivo del 126 aniversario de su muerte, así como 4 talleres en los cuales los alumnos aprenderán sobre el inglés de Irlanda, la mitología irlandesa y antiguos juegos de mesa celtas.

El evento de la mañana finalizará con una tradicional sesión de música llevada a cabo por una banda de música irlandesa que familiarizará a los estudiantes con los diversos instrumentos y melodías tradicionales de Irlanda

Por la tarde, el Espacio UEx acogerá una charla del escritor y director de teatro Denis Rafter sobre Oscar Wilde y la presentación del libro Sapphic Adolescent Girls in Irish Young Adult Fiction: Queering Girlhood, de la Dra. Iria Seijas Pérez, ampliando así el enfoque divulgativo hacia el ámbito literario contemporáneo..

PROGRAMA DE LA JORNADA (MAÑANA)

La jornada comenzará en la Facultad de Filosofía y Letras a partir de las 10,15 horas, con la comunicación plenaria titulada 'Oscar Wilde: De Celebrity a Criminal', a cargo de Cassandra Sian Tully de Lope. A las 11,30 horas tendrán lugar varios talleres simultáneos.

Versarán sobre '¿Cómo suena el inglés de Irlanda?', de David Sotoca Fernández; también sobre juegos de mesa y folclore en Irlanda, a cargo de Jesús Candelario Menacho; 'Los árboles en la mitología irlandesa' los abordará Sara Díaz Sierra, y las 'Criaturas místicas de Irlanda' las desvelarán Iria Seijas Pérez y Noelia Carmona.

Los centros que participarán en los talleres serán el IES Santa Lucía del Trampal, de Alcuéscar (Cáceres); alumnos de 3º y 4º de ESO del Colegio Josefinas (Cáceres); y estudiantes de 2º de ESO del IES Muñoz Torrero de Cabeza del Buey (Badajoz).

El programa se cerrará con una actuación de música irlandesa, a partir de las 12,15 horas, en el salón de actos de la Facultad de Filosofía y Letras del campus cacereño.