La UEx da la bienvenida a 225 estudiantes internacionales en el 'Welcome Day'

La Universidad de Extremadura (UEx) celebraba este viernes el 'Welcome Day 2025/26', jornada institucional de bienvenida destinada a los estudiantes internacionales que inician su estancia académica en los campus de la comunidad autónoma, que este año son 225.

El evento central de esta jornada en Badajoz ha tenido lugar en la Escuela de Ingenierías Industriales, donde su director, José Sánchez, ha destacado la relevancia que representa para la UEx que estos alumnos continúen sus estudios en Extremadura.

La directora de Relaciones Internacionales de la Universidad de Extremadura, Inés Gallardo, ha expresado por su parte que la institución recibe 225 estudiantes de movilidad, 104 en Badajoz, 112 en Cáceres, seis en Mérida, dos en Plasencia y uno en el centro adscrito de Almendralejo.

Por áreas geográficas, Europa aporta 108 estudiantes (58 italianos y 12 franceses, entre otros), e Iberoamérica 112, zona donde destaca México con 71 jóvenes.