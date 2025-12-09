La UEx abre el plazo para solicitar actividades para celebrar Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia

La Universidad de Extremadura (UEx) ofrecerá el próximo mes de febrero un programa de talleres y charlas divulgación con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en la investigación.

La UEx se suma así, un año más, a la conmemoración del 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con el objetivo de visibilizar el papel de las mujeres en la investigación y despertar vocaciones científicas desde edades tempranas.

El Servicio de Difusión de la Cultura Científica promueve este programa, que consta de 32 actividades a desarrollar durante el mes de febrero, entre las que se encuentran las actividades a desarrollar en los centros educativos, y las que se celebrarán en instalaciones de la UEx.

Los docentes podrán solicitar hasta tres actividades por orden de prioridad, aunque se asignará una única por centro, atendiendo al orden de recepción. Las solicitudes se realizan a través de los formularios habilitados para cada provincia hasta el 22 de diciembre. Toda la información (programas y formularios de solicitud) está publicada en la página del Servicio de Cultura Científica de la UEx.

El programa ofrece diferentes propuestas para los centros de la provincia de Cáceres y la provincia de Badajoz. Las actividades ofertadas pertenecen a diferentes disciplinas científicas y se orientan a determinadas etapas educativas, desde educación primaria a formación profesional, tal y como se detalla en cada una de las actividades, informa la UEx en una nota de prensa.

En Cáceres se pueden solicitar actividades como 'Feti y Meli: pequeñas amigas, grandes científicas', para primaria, donde el alumnado se convierte en investigador para aprender sobre ecosistemas y sostenibilidad.

Para primaria y secundaria, se ofrece la charla 'A un salto genético de la diversidad' que acerca conceptos de genética y diversidad inspirándose en científicas como Rosalind Franklin, o el taller el taller 'Birdgirl: la ciencia también es cosa de chicas', que conecta biodiversidad y activismo climático con redes sociales y que está orientado a bachillerato y formación profesional.

En Badajoz se puede encontrar propuestas para primaria como '¡¡¡De... uy qué asco!! a... uy qué rico!!" que enseña la importancia del compostaje y la economía circular y 'Genética para niños: ¿quieres ver tu ADN?', que permite a los estudiantes extraer su propio ADN y llevárselo en un colgante.

Para cursos superiores, se incluyen actividades como 'Liderazgo femenino y economía circular: una visión empresarial', que destaca el papel estratégico que desempeñan las mujeres en puestos directivos, o 'Los secretos de la textura de los alimentos', que trata de fomentar la curiosidad científica y hacer comprender cómo la química y la tecnología mejoran los alimentos que consumimos a diario.