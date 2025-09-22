La UEx abre el plazo de inscripción para los programas 'Desayuna con la Ciencia' y 'Ciencia Circular'

La Universidad de Extremadura (UEx), a través del Servicio de Difusión de la Cultura Científica, ha puesto en marcha los programas 'Desayuna con la Ciencia + Cultura Emprendedora' y 'Ciencia Circular', dos proyectos de divulgación del conocimiento especialmente dirigidos al alumnado de centros educativos de Primaria, Secundaria y Bachillerato de Extremadura para los que ya está abierto el plazo de inscripción.

En concreto, 'Desayuna con la Ciencia + Cultura Emprendedora' está dirigido al alumnado de 5º y 6º curso de Educación Primaria y se desarrolla todos los viernes desde noviembre hasta abril en los espacios universitarios de la UEx en Mérida, Cáceres y Plasencia y desde noviembre hasta mayo en el Campus Universitario de Badajoz.

En total este año se ofertan 21 jornadas dentro de una actividad en la que el alumnado se reúne en torno a un desayuno saludable con investigadores para la realización de sencillos talleres prácticos que implican la observación, la experimentación, la reflexión y el diálogo con los profesionales de la UEx. Este proyecto cuenta con la colaboración de Cultura Emprendedora Universidad de la Junta de Extremadura.

Para asistir a 'Desayuna con la Ciencia' la solicitud se debe realizar a través de un formulario disponible en internet hasta el 30 de septiembre. Las bases para participar y el calendario se puede consultar en la web del Servicio de Cultura Científica.

Por su parte, 'Ciencia Circular' ofrece en esta edición un total 82 charlas y talleres, divididos en la provincia de Badajoz y de Cáceres, y se desarrolla desde noviembre hasta mayo en los centros educativos de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, con el objetivo de que los investigadores de la UEx impartan los talleres y charlas en el entorno de los propios estudiantes, integrando en este espacio educativo los conocimientos e investigaciones que desarrollan en la universidad.

El plazo de inscripción en 'Ciencia Circular' está abierto hasta el 13 de octubre y el programa de ciencia circular y el procedimiento de solicitud de charla o taller están disponibles en la web de la Noche de los investigadores.

'Ciencia Circular' pertenece a la iniciativa Researchers at school, enmarcada en el proyecto de la Noche de los Investigadores e Investigadoras Sciencie4All nº 101162477 financiado por Horizonte Europa.