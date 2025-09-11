La UEx abre el curso académico con la previsión de superar los 20.000 alumnos matriculados

La Universidad de Extremadura (UEx) ha celebrado este miércoles en Cáceres el acto institucional de apertura del curso 2025/2026 que afrontará con más de 20.000 alumnos matriculados en grados, másteres y doctorados, de los que 3.954 son nuevos estudiantes. Además, encara el reto de conseguir una mejor financiación y saldar el déficit acumulado, que supera los 14 millones de euros, debido a los costes por la gratuidad de matrícula para los alumnos que superan un curso.

Con un presupuesto de 209,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,5% respeto al año pasado, la oferta académica para este curso será de 62 títulos de grado, 15 dobles grados, 44 másteres oficiales y más de 60 títulos propios. La plantilla está en torno a los 1.800 trabajadores, de los que cerca de mil son personal técnico de gestión, administración y servicios, y unos 800 personal docente o investigador.

El acto de apertura del nuevo curso ha tenido lugar en el complejo cultural San Francisco de la capital cacereña con la presidencia del rector de la UEx, Pedro Fernández, que ha estado acompañado de la directora general de Universidades de la Junta de Extremadura, Esther Muñoz, y otras autoridades de diversas instituciones.

Tras la lectura de la memoria del curso pasado por parte del secretario general de la UEx, Francisco Álvarez, se ha procedido a la investidura de los nuevos doctores y después el catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho, Clemente Juan Checa, ha pronunciado la lección inaugural con el título 'La financiación singular para Cataluña, cínica instrumentalización del lenguaje para disfrazar un privilegio fiscal".

Sobre este asunto, Checa ha explicado en declaraciones a los medios antes de su alocución, que en la Constitución Española "no hay ninguna norma que habilite o permita" que Cataluña pueda tener una financiación similar a la del País Vasco o Navarra, por lo que, a su juicio, habría que modificar la Carta Magna y "otras leyes" para poder aprobar esa financiación "singular".

Además, ha advertido que este sistema podría perjudicar a otras comunidades autónomas como Extremadura, porque "si disminuyen los fondos que el Estado tiene a su disposición para ayudar a aquellas comunidades autónomas más pobres", el dinero que estas reciben también puede menguar ya que "los fondos que el Estado tiene para contribuir a la solidaridad de aquellas regiones más pobres va a ser menor, por lo cual al ser menor, menos cantidad nos va a tocar a las comunidades más pobres, o sea que indirectamente sí que nos va a suponer un problema", ha indicado.