UCE recuerda que un artículo puede tener distinto precio en la web y en la tienda pero debe estar especificado

La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) recuerda ante el inicio de la temporada habitual de las rebajas de enero que un mismo artículo puede tener un precio distinto en internet al de la tienda física, pero siempre que esté específicamente indicado.

Una de las razones por las que esto ocurre es la competencia contra los "gigantes del comercio electrónico" o el fomento de uso de sus canales virtuales, señala la asociación en un comunicado, que subraya que puede hacerlo siempre que indique claramente que estos precios son sólo para internet, de forma que el consumidor no tenga ninguna duda sobre si son aplicables al establecimiento físico o no.

Por otra parte, recuerda que durante las rebajas las condiciones de venta han de ser las mismas que durante el resto del año, lo único que puede variar es el precio y que los artículos promocionados en rebajas no han podido ser adquiridos expresamente para este periodo, sino que deben formar parte de la oferta habitual de la tienda, así como tampoco pueden presentar taras o defectos, por pequeños que estos sean.

La asociación recuerda a los consumidores no dejarse llevar por las prisas y planificar bien sus compras para adquirir lo que realmente necesite, así como comparar precios y calidades de un mismo producto en distintos establecimientos.

En todo caso, los consumidores tienen derecho a conocer el precio antiguo del artículo, que debe figurar en la etiqueta junto con el nuevo ya rebajado; o bien el porcentaje de rebaja sobre dicho precio, para que el consumidor pueda apreciar la cuantía de la rebaja. Asimismo, debe saber la fecha en la que comienzan y finalizan las rebajas, según las previsiones del comerciante y si se admiten o no tarjetas de crédito, antes de pagar.

Para ello, el comerciante que no las admita en rebajas puede colocar un cartel anunciándolo en el escaparate, junto a los distintivos de las tarjetas.

El cliente debe exigir siempre la factura o ticket de compra, cuya entrega es obligatoria y que constituye el comprobante en caso de reclamación o devolución; así como que se mantenga la política de cambios o devoluciones en las mismas condiciones que el resto del año, salvo que el comerciante lo anuncie adecuadamente y de forma bien visible.

Además, tiene derecho a que le entreguen la garantía, debidamente cumplimentada, en la compra de electrodomésticos, aparatos radiofónicos, ordenadores, entre otros.

Por último, recomienda salir a comprar con una lista lo más cerrada posible, ajustada a sus posibilidades económicas reales y no caer en la trampa del consumo excesivo, para lo cual UCE aconseja aprovechar para equipar a la familia y al hogar con mejores precios sin dejarse llevar por compras impulsivas.

En relación a las devoluciones, las tiendas físicas no están obligadas a aceptar cambios o reembolsos, a menos que el producto esté defectuoso. Si lo hace, es por decisión propia del establecimiento, en este caso podrá optar por cambiar el artículo, o devolver el dinero o dar un vale canjeable.

Por el contrario, en las compras realizadas fuera de establecimiento comercial, on-line, existe un periodo legal de desistimiento de 14 días mínimos, durante el cual se puede devolver el artículo sin necesidad de justificación. En estos casos sería conveniente comprobar la política de devolución, para conocer cómo se llevará a cabo la misma y los posibles costes.