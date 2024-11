CONSUMIDORES

La UCE recomienda hacer un seguimiento previo de los precios para que el descuento aplicado en el Black Friday sea descuento real

También ha pedido que no se compre "impulsivamente" por "miedo a perderse algo" y que si el consumidor no encuentra lo que busca, que intente conseguir alguna alternativa "válida", pero que no se lance a comprar "sin pensarlo".

Redacción