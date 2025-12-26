La UCE recomienda comprar los artículos de pirotecnia en establecimientos autorizados para prevenir accidentes

La Unión de Consumidores (UCE) de Extremadura ha recomendado, de cara a la llegada de la Navidad, comprar los artículos de pirotecnia en establecimientos autorizados para prevenir accidentes.

Según señala la UCE, la llegada de la Navidad trae el incremento del uso de petardos y pirotecnia por parte de menores, que "sigue siendo una de las principales causas de accidentes infantiles evitables durante estas fechas", de ahí la importancia de extremar las precauciones y apostar por un uso responsable.

Por este motivo, la UCE aconseja, a través de nota de prensa, adquirir siempre pirotecnia en establecimientos autorizados, comprobar que el producto tenga marcado CE europeo y que el envase indique claramente el fabricante, la categoría y la edad mínima recomendada.

Así, advierte de que los petardos "no son juguetes, aunque puedan ser muy atractivos para algunos niños", ya que un uso inadecuado "puede provocar quemaduras, lesiones oculares, daños auditivos e incluso incendios, afectando no solo a quien los manipula, sino también a espectadores cercanos".

Por todo ello, la UCE ofrece una serie de recomendaciones para un uso seguro, como no guardar nunca material pirotécnico en los bolsillos ni en la ropa, no almacenar petardos en casa, no manipular estos artículos ni extraer su contenido, y encenderlos siempre en el suelo y de espaldas al viento, así como no encender los petardos cerca de otros, ni dentro de botes, latas o botellas, entre otros.