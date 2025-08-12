El turismo usado registra un descenso del 1,5% en Extremadura en julio en tasa interanual

El precio del turismo usado en Extremadura ha registrado en julio un descenso del 1,5 por ciento sobre el mismo mes de 2024, según los datos de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

De media, se han pagado 12.225 euros en la comunidad, mientras que en el conjunto nacional, el turismo de segunda mano ha tenido un coste en el mes de 13.044 euros, un 2,3 por ciento más caro que en julio de 2024.

En términos mensuales (sobre junio de 2025), el precio de los turismos crece un 0,4 por ciento en la comunidad, mientras que en media nacional repite precios.

En los coches más antiguos de segunda mano -superan los 8 años-, el precio medio se ha situado en Extremadura en 10.353 euros, un 1,7 por ciento de subida interanual, en contraste con los 10.449 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 4,3 por ciento.

En términos mensuales, sobre junio, el precio crece el 1,7 por ciento en la comunidad y, en media nacional, aumenta el 0,2 por ciento. El segmento de los turismo de más de 8 años acumula el 72,8 por ciento del total de las ventas en la comunidad, frente al 64 por ciento a nivel nacional.

Por provincias, según los datos de Ancove, en Cáceres aumenta el precio del turismo usado en julio, mientras que en la de Badajoz desciende.