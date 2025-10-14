El turismo usado se encarece el 1,5% en Extremadura en septiembre en tasa interanual

El precio del turismo usado se ha encarecido un 1,5 por ciento en Extremadura en septiembre sobre el mismo mes de 2024 y, de media, se ha pagado 10.550 euros en la comunidad.

Por su parte, en el conjunto del país, el turismo de segunda mano ha tenido un coste en el mes de septiembre de 12.986 euros, un 2 por ciento más caro que en septiembre de 2024.

En términos mensuales (sobre agosto de 2025), el precio de los turismos ha bajado un 2,7 por ciento en la comunidad, mientras que en media nacional ha descendido un 0,3 por ciento.

En los coches más antiguos de segunda mano -superan los 8 años-, el precio medio se ha situado en Extremadura en 10.550 euros, un 4,8 por ciento de subida, en contraste con los 10.522 euros que se han pagado en el mes de media en España, con un aumento del 5,8 por ciento.

En términos mensuales, sobre agosto, el precio ha caído el 2,3 por ciento en la comunidad y, en media nacional, ha aumentado el 0,7 por ciento.

El segmento de los turismo de más de 8 años acumula el 2,3 por ciento del total de las ventas en la comunidad, frente al 64,3 por ciento a nivel nacional, ha señalado Ancove en nota de prensa.