Turismo y cocina sefardíes en las Jornadas Europeas de la Cultura Judía de Cáceres este domingo 7 de septiembre

Las XXVI Jornadas Europeas de la Cultura Judía, que tendrán lugar el 7 de septiembre en Cáceres, incluirán este año la divulgación de la cocina sefardí, a cargo del chef Javier Zafra, además de visitas guiadas a las juderías cacereñas.

El concejal de Turismo, Ángel Orgaz, ha presentado este jueves esta iniciativa, que se celebra en los veinte municipios que conforman la Red de Juderías de España, de la que la ciudad de Cáceres es miembro.

Este año el lema de estas jornadas es ‘El Pueblo del Libro’, para hacer visible la “importancia del legado literario de la cultura sefardí”.

También, cómo su literatura y el trabajo de divulgación a través de los textos han contribuido a “preservar la identidad y las tradiciones de una comunidad que en Cáceres fue una de las más importantes de España y que convivió con el resto de culturas durante más de 250 años”.

Con motivo del lema de este año, ‘El pueblo del libro’, la novedad de esta edición será la conferencia que protagonizará el chef, escritor y divulgador gastronómico de la cultura sefardí Javier Zafra a mediodía en el Baluarte de los Pozos.

Antes, comenzarán las visitas guiadas a la judería vieja y luego a la nueva (Palacio de la Isla). Estas visitas son gratuitas y sin inscripción previa. Comenzarán en la puerta principal del Ayuntamiento de Cáceres.

Por último, el concejal ha anunciado que habrá también una jornada de puertas abiertas de varios edificios históricos relacionados con la cultura judía en la ciudad: el conjunto arqueológico de Bujaco, el Centro de Divulgación de la Semana Santa, el Baluarte de los Pozos, el Olivar de la Judería y el Palacio de la Isla.

“Se trata de un programa muy atractivo para pasar una jornada aprendiendo más de la historia de nuestra ciudad, para pasear por nuestras fantásticas juderías, y conocer recetas que son base de nuestra gastronomía”, ha añadido Orgaz sobre esta propuesta cultural organizada desde la Concejalía de Turismo “para todos los públicos”.