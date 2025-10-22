TURISMO

Turespaña redescubre Extremadura al mercado británico con las rutas de Spain Is Much More 2025

Extremadura participa en la Ruta Oeste del programa Spain Is Much More 2025, que mostrará la España del interior y menos conocida.

Redacción

Extremadura |

Turespaña redescubre Extremadura al mercado británico con las rutas de Spain Is Much More 2025
Turespaña redescubre Extremadura al mercado británico con las rutas de Spain Is Much More 2025 | TurEspaña

Extremadura forma parte de la primera edición de Spain Is (Much) More 2025, el nuevo proyecto impulsado por Turespaña, en colaboración con Paradores y entorno a los Pueblos Más Bonitos, que busca reforzar la promoción internacional del turismo de interior y sostenible de España.

Del 19 al 23 de octubre, periodistas, creadores de contenido e influencers internacionales recorrerán seis rutas simultáneas por la península, seleccionados previamente por las Consejerías de Turismo en el exterior, para descubrir el patrimonio natural, cultural y gastronómico del país.

Extremadura, con Castilla y León, son los protagonistas la Ruta del Oeste, en un recorrido en el que participan periodistas y creadores de contenidos del Reino Unido.

“Naturaleza, historia viva y sabores de la tierra”

La Ruta del Oeste, con origen en Cáceres y final en Salamanca, está diseñada para el mercado británico, con propuestas de turismo de naturaleza, patrimonio histórico y gastronomía local. Extremadura y el oeste de Castilla y León ofrecen una combinación ideal de estos elementos, con espacios protegidos como Monfragüe, pueblos medievales perfectamente conservados, y una cocina basada en productos con denominación de origen. Además, recorre algunos municipios vinculados a la historia británica, como Ciudad Rodrigo (Salamanca) , escenario clave durante la Guerra de la Independencia,

La ruta oeste por Extremadura contempla actividades en el Parque Nacional de Monfragüe y visitas de enclaves monumentales único y de gran belleza como Cáceres, Trujillo, Valverde de la Vera, Jarandilla de la Vera o Plasencia. La calidad de la cocina local en esta ruta se podrá apreciar en todo el recorrido con la degustación de productos como el jamón ibérico de bellota, la torta del Casar o los vinos de la Ribera del Guadiana, que ofrece una experiencia sensorial muy apreciada por el viajero británico, que valora el producto de calidad, sostenible y con historia.

La Ruta del Oeste, de más de 800 km por España, cuenta con la experiencia de alojamientos en los paradores de Cáceres, Trujillo, Plasencia y Salamanca, y visitas a ocho de los Pueblos Mas Bonitos en total.

Una ventana para el turismo de Extremadura

Los contenidos creados por los participantes —fotografías, vídeos y reportajes— se difundirán en los canales internacionales de Turespaña y Paradores tras una sesión conjunta en La Granja de San Ildefonso (Segovia), donde el 23 de octubre se celebrará el acto de clausura.

La iniciativa nace con vocación de continuidad y pretende consolidarse como un escaparate internacional del turismo de interior, En futuras ediciones se prevé incorporar nuevos destinos y experiencias, siempre bajo la filosofía del viaje pausado y las experiencias auténticas. Una nueva actividad de Turespaña ligada a la campaña actual de “Think You Know Spain? Think Again’, al trabajo de reforzar la comercialización y coordinación con los destinos y en línea con la Estrategia Turismo 2030 del Ministerio de Industria y Turismo.

