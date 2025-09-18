Tres investigados e incautados 4 kilos de cogollos de marihuana en actuaciones de la Guardia Civil en Cáceres

La Guardia Civil ha llevado a cabo diversas actuaciones contra el cultivo de marihuana por toda la demarcación de la provincia de Cáceres, y tres de ellas han supuesto la aprehensión de más de 4 kilogramos de cogollos de marihuana procedentes de un total de 53 plantas, así como la investigación penal de tres personas.

Las tres intervenciones que han dado lugar a estas aprehensiones, se han efectuado en los términos municipales de las localidades cacereñas de Cuacos de Yuste, Valencia de Alcántara y Zarza de Granadilla.

En concreto, el pasado martes día 9, agentes del puesto de Jarandilla de la Vera, en el marco de los dispositivos efectuados para prevenir el cultivo de marihuana, localizaron en una finca de la localidad de Cuacos de Yuste una plantación de marihuana que brotaba desde el interior de una caseta de aperos.

Ante este hallazgo, su propietario, un varón de 63 años, reconoció que le pertenecían e hizo entrega voluntaria de las mismas.

Los agentes aprehendieron las 12 plantas y, tras separar los cogollos de las plantas, realizaron un pesaje de estos, el cual alcanzó un peso total de 1.100 gramos.

Con estas evidencias, el propietario ha sido investigado por la supuesta comisión de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana, informa en nota de prensa la Guardia Civil.