Tres incendios declaraban su nivel 1 de peligrosidad este domingo en Extremadura: Valverde de la Vera, Cuacos de Yuste y Talayuela

Recordarles, que hasta el 15 de octubre permanece activa en Extremadura la época de peligro alto de incendios, y el incremento de las temperaturas que hemos tenido durante la pasada semana, en este “veranillo” han llegado aparejadas con el regreso de los incendios forestales en la región.

Así, Extremadura luchaba este domingo contra los incendios forestales en tres frentes, siendo el más preocupante el declarado de alta montaña entre Villanueva y Valverde de La Vera, cuyas condiciones empeoraban durante la tarde de ayer, debido al fuerte viento, catalogándose de nivel 1 de peligrosidad por su proximidad a casas aisladas.

También se declaraba el nivel 1 en otro incendio en Cuacos de Yuste, en la comarca cacereña de la Vera, por estar próximo a una carretera. El incendio se localiza en la vía que une el Real Monasterio de Yuste y la localidad de Garganta la Olla, la EX-391, que se ha tenido que cortar, según ha informado la Guardia Civil. Así, Once unidades de bomberos forestales terrestres del Plan Infoex han combatido esta noche en este fuego que ha arrasado ya 100 hectáreas de pino y matorral.

Por último, un incendio forestal declarado este domingo en el término municipal de Talayuela fue declarado durante varias horas de nivel 1 de peligrosidad por su proximidad a viviendas aisladas. Nivel que se desactivó en la tarde de ayer.

