SUCESOS

Tres hombres heridos en dos accidentes de tráfico este jueves en Palomas y Badajoz

El herido de Badajoz presentaba heridas "menos grave", los dos heridos en Palomas resultaban heridos "leves".

Redacción

Extremadura |

Ponle Freno - cartón - logo
Ponle Freno - cartón - logo | atresplayer.com

Un hombre de 60 años de edad presenta fractura de tobillo cerrada tras una colisión entre un coche y una moto ocurrida ayer jueves, en la avenida Saavedra Palmeiro de la ciudad de Badajoz. Fue trasladado en estado menos grave hasta el Universitario de la capital pacense.

Por otra parte, dos hombres de 81 y 77 años de edad, quedaban heridos leves en un accidente de tráfico ocurrido ayer cerca de la localidad pacense de Palomas, en la EX334. Fueron trasladados al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo, donde eran atendidos de un trauma craneal y un dolor lumbar, respectivamente.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer