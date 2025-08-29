Tres hombres heridos en dos accidentes de tráfico este jueves en Palomas y Badajoz

Un hombre de 60 años de edad presenta fractura de tobillo cerrada tras una colisión entre un coche y una moto ocurrida ayer jueves, en la avenida Saavedra Palmeiro de la ciudad de Badajoz. Fue trasladado en estado menos grave hasta el Universitario de la capital pacense.

Por otra parte, dos hombres de 81 y 77 años de edad, quedaban heridos leves en un accidente de tráfico ocurrido ayer cerca de la localidad pacense de Palomas, en la EX334. Fueron trasladados al Hospital Tierra de Barros de Almendralejo, donde eran atendidos de un trauma craneal y un dolor lumbar, respectivamente.