‘Tres adioses’, de Isabel Coixet, gana el Premio del Público del XX Festival de Cine Inédito de Mérida

La película ‘Tres adioses’, de Isabel Coixet, ha ganado el Premio del Público de la XX edición del Festival de Cine Inédito de Mérida con la mayor puntuación de la historia, mientras que 'Resurrection', de Bi Gan, logra el Premio del Jurado Joven y 'Un poeta', de Simón Mesa Soto, se lleva una mención especial.

El fallo se ha dado a conocer la noche de este sábado durante la gala de clausura, ha informado la organización en un comunicado.

‘Tres adioses’ ha conseguido la nota más alta en la historia del certamen al superar los 8,91 de 'Emilia Pérez' de 2024 y los 8,90 de 'Irina Palm'' de 2007.

La valoración media de las ocho películas a concurso de la Sección Oficial de la XX edición ha sido de un 8,07, por encima del 7,89 del pasado año y del 7,81 del 2023.

De hecho, ese 8,07 es la segunda valoración media más alta de las últimas siete ediciones, solo superada por el 8,19 de 2021.

Por su parte, el Jurado Joven de esta edición eligió la película china 'Resurrection' como su favorita tras hacerles "reflexionar, aprender, memorar y soñar. Un homenaje a cien años de historia del cine, pasando por distintos géneros e historias y enseñándonos el poder de los sueños, una película que no olvidaremos nunca”, ha indicado uno de sus miembros.

Además, ha habido una mención especial para la colombiana 'Un poeta'.

“Una película que nos muestra la aceptación del fracaso con humor, sátira y melancolía. Esta obra es una carta de amoral arte o, mejor dicho… un poema”, ha destacado el jurado.

En cuanto a la asistencia de público, los espectadores han sido 1.111 en las nueve películas, lo que supone un total de 30.394 espectadores en los 20 años de existencia del FCIMerida.