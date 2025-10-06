Los trenes turísticos inician temporada de otoño el 11 de octubre con ruta dedicada a Cáparra y Granadilla

Renfe y la Diputación de Cáceres inician una nueva temporada de los trenes turísticos que promocionan la riqueza natural e histórica de la provincia, con una ruta el próximo 11 de octubre que estará dedicada a Cáparra y Granadilla.

Según informa el operador ferroviario, el primer tren partirá ese día a las 9:00 horas desde la estación cacereña rumbo a Plasencia.

Posteriormente, los viajeros visitarán el yacimiento arqueológico de Cáparra, donde a través de una guía teatralizada conocerán esta ciudad romana.

La jornada continuará con una visita al pueblo abandonado de Granadilla, declarado Conjunto Histórico.

El programa se completa con catas comentadas de algunos de los productos gastronómicos más destacados del territorio.

Los billetes para vivir esta experiencia en familia o con amigos ya están disponibles en las taquillas de las estaciones y otros canales habituales de venta.

Próximamente se organizarán nuevas rutas dedicadas a la Reserva de la Biosfera de Monfragüe, el Valle del Alagón, y la sierra de Montánchez y Tamuja.