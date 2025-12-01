Los trenes de altas prestaciones que unirán Cáceres y Badajoz en 46 minutos comenzarán a operar este lunes

Las cuatro nuevas frecuencias Avant -dos por sentido- que unirán Badajoz y Cáceres en 46 minutos con trenes de altas prestaciones en servicios de Media Distancia comenzarán a operar este lunes.

Los nuevos servicios, reforzados con las plazas sinergiadas del Alvia, elevan la oferta entre estas dos ciudades hasta 5.500 plazas semanales de altas prestaciones con tarifas de Servicio Público, pensadas para quienes cada día se desplazan por trabajo, estudios o cualquier otra necesidad, informó Renfe esta semana.

Por primera vez, la serie 730 -material de altas prestaciones electrificado- se usará para realizar servicios de Media Distancia en Extremadura, "marcando un antes y un después para una comunidad donde la mejora ferroviaria llevaba años siendo una demanda clave", según la compañía.

Esta expansión forma parte del plan por etapas con el que Renfe está transformando su red Avant en toda España, una reordenación que continuará en otros corredores en los próximos meses, ha anunciado.

Los abonos actuales de Media Distancia son válidos en estos nuevos servicios que inauguran una etapa distinta para viajar por la región.

Horarios de los nuevos servicios Media Distancia de Altas Prestaciones:

Salida de Cáceres 6:20 h - Llegada a Badajoz 07:09 h.

Salida de Cáceres 16:10 h – Llegada a Badajoz 16:56 h.

Salida de Badajoz 14:40 h – Llegada a Cáceres 15:26 h.

Salida de Badajoz 21:40 h – Llegada a Cáceres 22:26 h.

Horarios del servicio Alvia con plazas sinergiadas Badajoz-Cáceres:

Salida de Badajoz 06:36 h – Llegada a Cáceres 07:22 h (con continuidad a Madrid).

Salida de Cáceres 22:12 h – Llegada