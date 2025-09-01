Una treintena de ciclistas se darán cita del 1 al 5 de septiembre en el Training Camp Norte de Extremadura

Una treinta jóvenes ciclistas participarán del 1 al 5 de septiembre en una nueva edición del Training Camp Norte de Extremadura XCO, campus de tecnificación en bicicleta de montaña que convertirá a la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera en el epicentro de este evento deportivo que tendrá al circuito del Cerro de las Cabezas como núcleo principal.

Entre los participantes, según ha destacado la organización en nota de prensa, están el actual campeón de España cadete, el canario Pablo Rodríguez Romo, así como de otros ciclistas destacados a nivel nacional.

El campus contará también con la presencia de dos referentes del proyecto XCO extremeño Kazajoz-PetroGold-Extremadura, los ciclistas Juan Luis Pérez y Lucía Gómez, quienes acompañarán y guiarán a los participantes durante las jornadas de entrenamiento.

Cabe señalar que el Training Camp Norte de Extremadura XCO está organizado por las empresas cacereñas Try It y Deporte de Nada y Naturaleza, junto con Carlos Cobos, corredor del Movistar Gravel Squad y responsable de Tecnificación de la Federación Extremeña de Ciclismo, además del equipo extremeño Kazajoz Team.