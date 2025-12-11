Transportes renueva 18 pasos a nivel en Huelva y Badajoz por un total de 7,9 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible renueva por 7,9 millones de euros, a través de Adif, 18 pasos a nivel distribuidos por las provincias de Huelva y Badajoz. En concreto, estos pasos se sitúan en las líneas de ancho convencional Zafra-Huelva Mercancías --nueve pasos a nivel--, Mérida-Los Rosales --cuatro pasos a nivel-- y Zafra-Jerez de los Caballeros --cinco pasos a nivel--.

Según ha indicado el ministerio en una nota, estas actuaciones se agrupan en dos contratos diferentes. El primer contrato, adjudicado por 3,1 millones de euros, contempla la renovación y mejora de nueve pasos a nivel situados en la línea Zafra-Huelva, en los términos municipales de Almonaster, Calañas, Gibraleón y Huelva. El segundo contrato acaba de ser licitado por 4,8 millones de euros, con objeto de la renovación y mejora de nueve pasos a nivel en las líneas Mérida-Los Rosales y Zafra-Jerez de los Caballeros.

A todos ellos, se les dotará de nuevos sistemas de protección de clase A2: señalización luminosa y acústica que se activa de forma automática con la aproximación del tren.

La mejora de la protección de pasos a nivel se desarrolla en el marco de la modernización de los sistemas de señalización --instalación de nuevos bloqueos automáticos-- e implantación del GSM-R --sistema de radio móvil digital que conecta al tren y los Centros de Regulación de Circulación de Adif-- que Adif está realizando en las tres líneas.

Estas actuaciones contribuyen a la consecución los ODS 3 (Salud y Bienestar), ODS 9 (Industria, Innovación e Infraestructura) y ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles). Esta actuación podrá ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).