Transportes mejorará la conexión entre la N-521 y la A-66 en Cáceres con 48,6 millones

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado cortes de tráfico la próxima semana debido a las obras de ejecución de la variante de población en Malpartida de Cáceres, en la carretera N-521, para mejorar la conexión entre esta vía y la A-66 en Cáceres, con 48,6 millones de euros de inversión (IVA incluido).

Esta inversión es con cargo a los fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según informa el Ministerio en nota de prensa.

Los trabajos, cuyo fin es garantizar la seguridad de usuarios vulnerables, incluyen la mejora del enlace 551, de conexión entre la N-521 y la A-66, para la mejora de la seguridad de usuarios vulnerables.

Por ello, durante el próximo lunes, 19 de enero, entre las 8:30 horas y las 20:00 horas se cortará al tráfico el ramal de incorporación de la N-521 a la A-66 en sentido Sevilla en el citado enlace.

“No obstante, en caso de que, por circunstancias intrínsecas a la propia complejidad de los trabajos, la actuación podría extenderse el corte al martes 20 de enero”, avisa el Ministerio.

Los vehículos que quieran tomar la A-66 en sentido Sevilla, se deberán incorporar a la A-66 sentido Salamanca y hacer un cambio de sentido en el enlace 545 (‘Las Capellanías’).