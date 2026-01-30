Transportes destina 4,8 millones de euros para la mejora de 9 pasos a nivel en la provincia de Badajoz

El Ministerio de Transportes ha licitado un contrato con un presupuesto de 4,8 millones de euros para la mejora de 9 pasos a nivel en la provincia de Badajoz. En concreto serán 4 pasos a nivel en la línea Mérida-Los Rosales y 5 en la Zafra-Jerez de los Caballeros.

A todos ellos, se les dotará de nuevos sistemas de protección de clase A2: señalización luminosa y acústica que se activa de forma automática con la aproximación del tren.

La mejora de la protección de pasos a nivel se desarrolla en el marco de la modernización de los sistemas de señalización (instalación de nuevos bloqueos automáticos) e implantación del GSM-R (sistema de radio móvil digital que conecta al tren y los Centros de Regulación de Circulación de Adif) que Adif está realizando en las tres líneas.