Transportes aprueba el plan contra el ruido en las Carreteras del Estado, que en Extremadura afecta a 2,8 kilómetros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado definitivamente el Plan de Acción contra el Ruido de la Red de Carreteras del Estado para el periodo comprendido entre 2025 y 2029, y que en Extremadura afecta a 2,8 kilómetros.

La estrategia contempla una inversión total de 233 millones de euros destinada a mitigar el impacto acústico en un total de 95 zonas de actuación prioritarias distribuidas por todo el territorio nacional, de las que tres de ellas están en Extremadura.

Estas medidas, según el comunicado del Ministerio, beneficiarán directamente a más de 37.800 ciudadanos, así como a 13 centros sanitarios y 33 centros docentes y culturales que verán reducidos sus niveles de contaminación sonora.

Según el Ministerio, el programa es viable, puesto que el 93% de las intervenciones previstas cuenta ya con proyectos de construcción aprobados o en una fase muy avanzada de redacción.

Como medidas, el plan contempla instalar pantallas acústicas y usar pavimentos fonoabsorbentes para minimizar la huella sonora generada por el tráfico en los grandes ejes de la red de carreteras.

Este nuevo plan continúa el de las obras de insonorización iniciadas en el periodo anterior mediante la licitación de 132 millones de euros en 23 obras específicas entre los años 2021 y 2024.