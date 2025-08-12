Transportes adjudica por 4 millones el mantenimiento de puentes, pasarelas y pasos peatonales en Extremadura

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 20,5 millones de euros (IVA incluido) un contrato para el mantenimiento y reparación de puentes, pasarelas y pasos peatonales en las demarcaciones de Castilla y León Occidental, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. En el caso de Extremadura, la adjudicación asciende a 4 millones.

Según el ministerio, el objetivo es reforzar la monitorización de puentes, pontones, pasarelas y pasos peatonales inferiores con el fin de preservar su mantenimiento y conservación mediante procesos "más ágiles y eficientes" que garanticen la seguridad vial y las condiciones de circulación.

En cuanto al ámbito territorial, el contrato se ha dividido en cuatro lotes: el lote uno, por 9,25 millones de euros (IVA incluido) para Castilla y León Occidental; el dos, por 5,15 millones de euros (IVA incluido) para Castilla-La Mancha, el tres, por 2,10 millones de euros (IVA incluido) para Madrid y, por último, el cuatro, por 4,01 millones de euros (IVA incluido) para Extremadura.

El contrato tiene una duración de 3 años con posibilidad de prórroga de hasta 24 meses, y su objetivo, según el Ministerio, es el mantenimiento y conservación de las estructuras mediante la sustitución de aparatos de apoyo, la adecuación del sistema de contención, las reparaciones del sistema de drenaje y desconchones en paramentos y finalmente la sustitución de vigas o reparación de las mismas en puentes de tableros.

El contrato solamente incluirá a las obras de paso de luces iguales o superiores a los 3 metros de hormigón, fábrica, metálicos y mixtos, asimismo, según Transportes, se pasa de un modelo de obra adicional a un servicio continuo de mantenimiento.

Además, el organismo añade que las ventajas de este modelo son: "la agilización de los trámites administrativos", "la adaptación de las actuaciones a las necesidades de cada momento y situación posibilitando la inmediatez de los trabajos" y "el aprovechamiento por parte de las empresas de las ventajas de las economías de escala, con el consiguiente ahorro de costes".