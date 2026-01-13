El transporte urbano por autobús aumenta un 4,6% en noviembre en Extremadura

El número de viajeros en transporte urbano por autobús ha subido un 4,6 por ciento en noviembre en Extremadura respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 1.389.000 pasajeros, frente a un aumento del 5,7 por ciento a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús ha sido positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Comunitat Valenciana (+13,1 por ciento), Castilla-La Mancha (+7,8 por ciento) y Asturias (+6,5 por ciento) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se han situado País Vasco (+0,3 por ciento), Aragón (+1,6 por ciento) y Canarias (+2,4 por ciento).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.