Trabajadores de limpieza del Tercer Milenio denuncian impago "reiterado" de sus salarios y arrancan movilizaciones este lunes

Trabajadores de limpieza del edificio administrativo Tercer Milenio de la Junta de Extremadura, en Mérida, se concentrarán este lunes para denunciar "reiterados y sistemáticos" atrasos en el abono de sus salarios.

En el acto de protesta, convocado a las 15 horas y que se repetirá el martes y miércoles con idéntico horario, denunciarán la "insostenible" situación que sufren desde hace meses por este motivo, según ha informado el sindicato UGT.

Los trabajadores pertenecen a la empresa Realan Services SL, contratada por la Junta de Extremadura, a la que consideran "responsable subsidiaria de esta situación".