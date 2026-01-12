LABORAL

Trabajadores de limpieza del Tercer Milenio denuncian impago "reiterado" de sus salarios y arrancan movilizaciones este lunes

En el acto de protesta, convocado a las 15 horas y que se repetirá el martes con idéntico horario, denunciarán la "insostenible" situación que sufren desde hace meses por este motivo, según ha informado el sindicato UGT.

Trabajadores de limpieza del edificio administrativo Tercer Milenio de la Junta de Extremadura, en Mérida, se concentrarán este lunes para denunciar "reiterados y sistemáticos" atrasos en el abono de sus salarios.

En el acto de protesta, convocado a las 15 horas y que se repetirá el martes y miércoles con idéntico horario, denunciarán la "insostenible" situación que sufren desde hace meses por este motivo, según ha informado el sindicato UGT.

Los trabajadores pertenecen a la empresa Realan Services SL, contratada por la Junta de Extremadura, a la que consideran "responsable subsidiaria de esta situación".

