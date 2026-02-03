ALMARAZ

Trabajadores de la Central de Almaraz interpretan una canción para reivindicar la continuidad de la planta

La canción, titulada 'Almaraz no cierres', será presentada el próximo jueves, día 5, en un acto que tendrá lugar a las 19,00 horas en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata.

Redacción

Extremadura |

Varios trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz han compuesto e interpretado una canción para reivindicar la continuidad de la instalación.

La canción, titulada 'Almaraz no cierres', será presentada el próximo jueves, día 5, en un acto que tendrá lugar a las 19,00 horas en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

El tema tiene como objetivo convertirse en el "himno" del movimiento a favor de la continuidad de la central nuclear y de la apuesta por el desarrollo rural, económico y energético de la comarca de Campo Arañuelo, informa en nota de prensa la Plataforma Sí a Almaraz.

