Trabajadores de la Central de Almaraz interpretan una canción para reivindicar la continuidad de la planta

Varios trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz han compuesto e interpretado una canción para reivindicar la continuidad de la instalación.

La canción, titulada 'Almaraz no cierres', será presentada el próximo jueves, día 5, en un acto que tendrá lugar a las 19,00 horas en el Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

El tema tiene como objetivo convertirse en el "himno" del movimiento a favor de la continuidad de la central nuclear y de la apuesta por el desarrollo rural, económico y energético de la comarca de Campo Arañuelo, informa en nota de prensa la Plataforma Sí a Almaraz.