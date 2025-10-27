Un trabajador de 54 años muere atrapado por una máquina en una cooperativa de El Torviscal

Un varón de 54 años ha fallecido este pasado viernes, tras quedar atrapado por una máquina en una cooperativa ubicada en El Torviscal, entidad local menor del municipio pacense de Don Benito.

Este accidente de trabajo, según informa el Centro 112 de Extremadura, ha sido registrado sobre las 20,45 horas del viernes en las instalaciones de la cooperativa agropecuaria Didaymaz.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad medicalizada de Don Benito, bomberos del parque dombenitense y patrullas de servicio de la Guardia Civil.