Un total de 30 autores recorrerán 15 municipios pacenses de la mano del programa 'Literatura en mi pueblo' 2025

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Cultura, Deportes y Juventud, junto con la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura (AEEx), ha presentado este jueves una nueva edición de 'Literatura en mi pueblo', en la que 30 escritores recorrerán 15 municipios entre el 21 de octubre y el 28 de noviembre.

Se trata de un programa que reafirma su compromiso con la difusión literaria en el medio rural y que se ha instalado como una de las propuestas culturales más esperadas por los vecinos de la provincia.

Desde sus inicios, el proyecto nació con el propósito de acercar los autores extremeños a los municipios más pequeños, "aquellos que a menudo quedan fuera de los grandes circuitos culturales de otras instituciones", ha explicado el diputado del área, Ricardo Cabezas, en la presentación de este programa que reunió a 26 escritores en la edición de 2024.

El alcalde de Alconchel, Óscar Díaz, ha destacado igualmente que "no solo se trata de letras", sino también de utilizar la cultura para ser un destino turístico, al tiempo que ha puesto en valor las bibliotecas municipales y su existencia en pueblos pequeños.

Por su parte, la presidenta de AEEx, Isabel María Pérez, ha señalado que es la "vocación de servicio público" la que trata de despertar la literatura que llevan dentro muchas personas, a través de encuentros y conversaciones.

DIÁLOGO A TRES

En este sentido, el formato será el de un diálogo a tres voces, entre dos autores, hombres y mujeres, y el público, sin ningún predomino de obras concretas, según detalla en nota de prensa la Diputación de Badajoz.

Además de Alconchel, el programa recala también en Herrera del Duque, Castilblanco, Corte de Peleas, Esparragosa de Lares, Segura de León, Valverde de Burguillos, Jerez de los Caballeros, Benquerencia de la Serena, Burguillos del Cerro, Fuentes de León, La Nava de Santiago, Monterrubio de la Serena, Villarta de los Montes y Calera de León.

Los encuentros se celebrarán en bibliotecas municipales, casas de cultura y auditorios locales y el público estará compuesto por lectores, escolares, asociaciones y vecinos interesados en la palabra escrita. Asimismo, no es necesaria la inscripción previa de cara a esta propuesta que impulsa la creación literaria, así como la vida cultural y social de los pueblos.

La Diputación de Badajoz ha subrayado además la importancia de esta iniciativa como herramienta frente a la despoblación y las brechas culturales, y ha apostado por un modelo de proximidad que sitúa la cultura como motor de cohesión territorial.

Cada autor o autora participante, nacido en Extremadura o con un fuerte vínculo con la región, contribuye así a visibilizar una literatura marcada por el paisaje, la memoria local y las raíces del territorio, en relación a lo cual Cabezas ha expuesto que 'Literatura en mi pueblo' es una forma de decir que en estos últimos "también hay gente que lee, que piensa y que escribe, y que la cultura no se concentra solo en las ciudades, sino que vive en cada rincón" de la provincia.