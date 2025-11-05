Un total de 25 centros educativos extremeños reciben kits tecnológicos DigiCraft de la Fundación Vodafone

Un total de 25 centros educativos extremeños han recibido los kits tecnológicos 'DigiCraft' de la Fundación Vodafone de manos de la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, María Mercedes Vaquera, y de la directora de Fundación Vodafone en España, Gloria Placer, en un acto celebrado en el salón de actos del complejo Mérida III Milenio de la capital autonómica.

La consejera ha destacado que cerca de 3.500 alumnos y 100 docentes de Extremadura tendrán acceso a este material tecnológico este curso escolar 2025/2026 en la segunda edición del programa 'DigiCraft en tu cole' en la comunidad autónoma.

Este programa lo desarrolla la Fundación Vodafone en colaboración con la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional con el objetivo de promover las competencias digitales y fomenta el aprendizaje a través de metodologías innovadoras desde edades tempranas.

La consejera ha subrayado la importancia de apostar por las competencias digitales, tanto de los alumnos y alumnas, como de los docentes, y ha agradecido la labor que hacen desde la Fundación Vodafone. "Todo el avance que vaya surgiendo es necesario que nosotros, como docentes, lo vayamos adquiriendo, porque somos los responsables de transmitirlo luego al alumnado", ha apuntado.

Vaquera ha resaltado que, entre los centros educativos extremeños sostenidos con fondos públicos que participan en este programa, se encuentran varios Centros Rurales Agrupados (CRA) ubicados en núcleos rurales, "porque todos tenemos que tener las mismas oportunidades". "Tenemos que romper esa brecha digital y tecnológica", ha defendido la consejera.

"El sistema educativo no solo sirve para transmitir unos conocimientos curriculares, que también, sirve además para transmitir otro tipo de habilidades que nuestras alumnas y nuestros alumnos van a necesitar", ha señalado, informa en nota de prensa la Junta.

Por su parte, Gloria Placer ha afirmado que les enorgullece que DigiCraft, el programa insignia, esté impactando "positivamente" a profesores y estudiantes de Extremadura. "Apoyamos integralmente a los educadores en cada fase de este proceso, reconociéndolos como los pilares fundamentales para la transformación del sistema educativo. Tanto la consejería como la Fundación confiamos en que este material sea una herramienta valiosa para construir un futuro educativo más innovador", ha apuntado.

Cada kits tecnológico cuenta con dispositivos de realidad aumentada, de inteligencia artificial para trabajar para qué sirve o cómo se genera y placas controladoras para crear videojuegos, entre otras cuestiones.

El programa 'DigiCraft en tu cole' tiene como objetivo desarrollar competencias digitales en los estudiantes de Educación Primaria y sus docentes.

Para ello, ofrece diversos itinerarios y actividades educativas que utilizan la tecnología como herramienta principal. Además, garantiza que las alumnas y alumnos trabajen competencias transversales esenciales para su desarrollo, como la creatividad, el trabajo en equipo y el pensamiento crítico, entre otras.

La metodología DigiCraft se basa en cuatro pilares, en concreto, el juego como elemento motivador, la experimentación para descubrir creando, la combinación del mundo físico y digital en sus actividades y el aprendizaje competencial adaptado a la edad del alumnado.

Este programa sigue creciendo, alcanzando más de 70.000 niñas y niños y cerca de 2.000 docentes, con su proyecto para transformar la educación en España. DigiCraft está presente en centros educativos de Cantabria, Comunidad de Madrid, Murcia, Ceuta y Melilla, Extremadura, Aragón, Castilla y León, Islas Baleares y Galicia.

DigiCraft es una iniciativa de Fundación Vodafone España que, mediante la colaboración con los departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas, se presenta en las aulas a través de 'DigiCraft en tu cole' y 'Aventuras DigiCraft', programas formativos que buscan dotar de competencias digitales al alumnado de Primaria y sus docentes, despertando el interés por las tecnologías más emergentes, a través del juego y la experimentación.

En este acto han estado presentes docentes de los 25 centros participantes del programa, así como el director general de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa, Pedro Pérez Durán.