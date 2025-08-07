Un total de 157 municipios y 15 entidades menores de Badajoz contarán con "radares pedagógicos" que no multarán

Un total de 157 municipios y 15 entidades locales menores de la provincia de Badajoz contarán con "radares pedagógicos", que no tienen capacidad de denuncia sino que "cumplen principalmente una función educativa e informativa" a los conductores.

En concreto, los equipos muestran la velocidad real de cada vehículo y lanzan mensajes de advertencia como 'reduzca la velocidad' o 'atención, zona escolar', con el fin de fomentar una conducción más segura en zonas sensibles.

La instalación de estos aparatos enmarca dentro del Plan Provincial de Radares Pedagógicos puesto en marcha por la Diputación de Badajoz en junio de 2024, cuyo objetivo "es aumentar la seguridad vial a través de la concienciación ciudadana y la recopilación de datos de tráfico", que avanza "a buen ritmo".

En total, los radares se instalarán en 157 municipios y 15 entidades locales menores, en un plan que cuenta con una inversión global de 879.085,12 euros, y para el que ayuntamientos de la provincia presentaron la documentación necesaria para acogerse a la subvención, que se otorgó en régimen de concurrencia no competitiva, informa la Diputación de Badajoz en nota de prensa.

Actualmente, ya se han instalado aproximadamente la mitad de los dispositivos en diferentes localidades como La Albuera, Guadiana, Benquerencia de la Serena, Zarza Capilla, Salvaleón, Oliva de la Frontera, Alconchel, Torremayor, Mirandilla, Feria, o Villalba de los Barros, entre otros.

Así, cada municipio ha determinado el lugar de instalación en función de sus necesidades, en los que se ha priorizado travesías, entornos escolares y zonas con alta presencia peatonal, por lo que además de mejorar la seguridad, estos dispositivos permiten recopilar datos sobre el volumen de tráfico y la velocidad de los vehículos, información útil para futuras actuaciones en materia de movilidad y seguridad vial.

La instalación de los radares continuará durante los próximos meses hasta completar el despliegue en todos los municipios adheridos, señala la Institución Provincial.