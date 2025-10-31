La Torta del Casar lanza la II edición de su 'Otoño' con recorridos para descubrir la Provincia de Cáceres

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (D.O.P) Torta del Casar recupera la campaña 'Otoño en la Ruta el Sabor de un Territorio', una acción de turismo gastronómico que invita a descubrir el patrimonio cultural y paisajístico de la provincia de Cáceres con experiencias que conectan al visitante con la tradición quesera de la Torta del Casar.

La iniciativa, que ya está en marcha, desarrolla su segunda edición hasta el 8 de diciembre con una oferta de actividades culturales y naturales que tienen al queso amparado en el centro. Se trata de la continuación de la 'Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio', que se ha celebrado entre el 12 de abril y el 8 de junio y cuenta con nueve ediciones a sus espaldas.

En este sentido, el director del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, Javier Muñoz, ha indicado que afrontan esta segunda edición de la iniciativa "con mucha ilusión y con esperanza de poder superar los resultados de la primera".

El otoño es una época del año "perfecta para conocer los territorios de la Torta del Casar, y con esta iniciativa se ayuda al viajero a elegir qué ver y donde comer y dormir. Nuestros destinos, todos ellos con propuestas gastronómicas en torno al queso amparado, son imbatibles", ha añadido.

El objetivo ahora es dar a conocer la belleza del territorio cacereño también en otoño, y para ello la Denominación de Origen Protegida ha diseñado cinco recorridos que parten y regresan a Casar de Cáceres, cuna de la Torta del Casar.

Entre las paradas de cada uno de ellos se incluyen espacios vinculados a la historia, naturaleza y tradición pastoril de la zona, hoteles con encanto y restaurantes en los que degustar el sabor único de este queso extremeño.

En esta II edición del 'Otoño en la Ruta el Sabor de un Territorio' colaboran un total de trece establecimientos emblemáticos situados en once destinos de la región. Los hoteles y restaurantes colaboradores se encuentran ubicados en espacios históricos como palacios, conventos, casas nobles o antiguas fábricas y almazaras de aceite.

Todos ellos cuentan con una oferta culinaria que apuesta por la gastronomía de calidad identitaria del territorio y de los productos gourmet extremeños y con D.O.P.

Como parte de esta colaboración, las cocinas de sus restaurantes ofrecerán a los turistas platos con el queso como protagonista, como los raviolis de Torta del Casar con miel de trufa y pistachos o el helado frito de Torta del Casar con Crema de Mango Anisada y Crujiente de Cerezas.

"Para el Consejo Regulador, contar una vez más con prácticamente todos los hoteles que participaron en la primera edición y con nuevas incorporaciones, significa un reconocimiento a una iniciativa bien orientada en la que todos los agentes implicados ganan, desde la Denominación de Origen hasta los hoteles y, por supuesto, los viajeros", ha expresado el director de la D.O.P Torta del Casar.