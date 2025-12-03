Torrejoncillo vivirá este domingo La Encamisá con la vista puesta en ser declarada Fiesta turística de interés nacional

La localidad cacereña de Torrejoncillo volverá a revivir el próximo domingo, 7 de diciembre, la fiesta de La Encamisá en la que se espera la visita de unas 10.000 personas que acompañarán a 150 caballistas y otros tantos escopeteros que lanzarán salves al estandarte de la Virgen María Inmaculada. La fiesta, declarada de Interés Turístico Regional desde 1997, busca el título de Interés Turístico Nacional, por lo que este año se espera completar el expediente para su consecución.

Se trata de un festejo que congrega a miles de personas, tanto de visitantes como de torrejoncillanos con residencia fuera del pueblo, que regresan para disfrutar del momento único que se vive en su Plaza Mayor. Allí a las 22,00 horas, cuando se abran las puertas de la iglesia de San Andrés y salga el estandarte, centenares de personas se fundirán en un mar de vivas y lanzarán unas 30.000 salvas a la virgen con el disparo al aire de las escopetas

El estandarte, que este año lo portará Óscar García Sánchez, se paseará por las calles del pueblo que abre sus puertas para ofrecer vino de pitarra y más de 1.000 kilos de dulces típicos (coquillos y cañas) a todo el que se acerque a disfrutar de esta fiesta, en la que destacan las sábanas blancas con las que se cubren los jinetes, en recuerdo de la estrategia de defensa que, según cuenta la leyenda, llevaron a cabo los torrejoncillanos durante la Batalla de Pavía, para ocultarse del enemigo entre la nieve.

Algunas leyendas apuntan a que el origen de la fiesta está en esta batalla, que se libró el 24 de febrero de 1525 entre el ejército francés al mando del rey Francisco I y las tropas germano-españolas del emperador Carlos V, y en la que un grupo de torrejoncillanos se cubrió con sábanas blancas y se encomendó a la Virgen para poder adentrarse en las líneas enemigas sin ser descubiertos en el paisaje nevado.

No se sabe con certeza si esto fue así pero sí que el origen de la fiesta es una batalla y de ahí los caballos y las escopetas emulando el ejército. No obstante, la fiesta tiene ahora un cariz religioso en agradecimiento a María Inmaculada que consiguió, según la leyenda, que las tropas españolas lograran su objetivo en esta localidad italiana.

Alrededor de estos festejos se ha diseñado un programa de actividades culturales y deportivas que se han venido desarrollando en los últimos días, y que culminarán este fin de semana con el pregón, el viernes 5 de diciembre, a cargo de Juan Bartolomé López Vergel, o la ofrenda floral que tendrá lugar el sábado, día 6, de la mano de Eva Luceño, pero el día grande será la noche del 7 al 8 de diciembre, cuando también arderán las hogueras por distintos barrios.

La programación ha sido presentada este martes por parte de la diputada de Turismo de la Diputación de Cáceres, Elisabeth Martín, que ha acompañado al alcalde de Torrejoncillo, Juan Manuel Rodríguez, y al presidente de Paladines de La Encamisá, Moisés Paniagua, así como el grupo de trece amigos que este año son los mayordomos de la fiesta de forma conjunta.

Martín ha indicado que la Diputación de Cáceres apoya a las fiestas de interés turístico regionales como esta, concretamente con una inversión de 5.000 euros con la que intenta potenciar todas estas celebraciones que sirven para dinamizar, a nivel turístico, estas fiestas y darlas a conocer.

La diputada ha animado a pasar estos días por Torrejoncillo, acercarse a conocer la fiesta y disfrutar del dulce típico torrejoncillano, el coquillo, también protagonista de La Encamisá. "Se trata de una tradición auténtica y una experiencia única en la que se implica todo el pueblo", ha sentenciado.

Por su parte, el alcalde del municipio ha desgranado la programación y ha informado que se espera la participación unos 150 jinetes y un número similar de escopeteros. También ha anunciado que este año esperan completar el expediente para solicitar la declaración de La Encamisá como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El presidente de Paladines ha hecho un llamamiento a vivir la fiesta desde "el respeto y la emoción" que sienten todos los torrejoncillanos y que transmiten a los que viven de fuera, que no quedan indiferentes ante este peculiar festejo.

Para que todo transcurra con normalidad, esta localidad de unos 3.400 habitantes, pondrá en marcha un dispositivo especial de seguridad, ya que el uso de caballos y de escopetas en el festejo obliga a tomar medidas extraordinarias para evitar posibles accidentes, para lo que se contará con unos cien efectivos de seguridad y emergencia entre guardias civiles, policías locales y voluntarios de Protección Civil.

Después del día 7 seguirán las celebraciones con el día de la Inmaculada (lunes 8) y la Pura Chica (martes 9), esta última no solo es el cierre de la fiesta sino que es un día en el que los más pequeños toman todo el protagonismo, con actividades para ellos en la Casa de Cultura a cargo del grupo Funánbulus.

Algunos de los mayordomos de este año como Julián González, Óscar García, Inmaculada González han resaltado la emoción que supone para ellos formar parte de esta fiesta y tener la oportunidad de transmitir la tradición a sus hijos para que no se pierda.