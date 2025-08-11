Toda Extremadura permanecerá este lunes en alerta naranja por altas temperaturas

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará este lunes 11 de agosto, desde las 12:00 hasta las 21:00 horas, la alerta naranja por altas temperaturas en toda la Comunidad.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas alcanzarán los 40 grados centígrados en las Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña, Barros y Serena, en la provincia de Badajoz, y en las zonas del Tajo, Alagón y Meseta cacereña; mientras que los termómetros ascenderán a los 39 grados centígrados en el norte de la provincia de Cáceres, Villuercas y Montánchez.

El 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.