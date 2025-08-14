OLA CALOR

Toda Extremadura en alerta naranja por altas temperaturas este jueves salvo Sur de Badajoz y Norte de Cáceres que será amarilla

Se podrán volver a superar holgadamente los 40 grados.

Redacción

Extremadura |

Casi toda Extremadura continuará este jueves con aviso naranja por altas temperaturas, que podrían marcar máximas de hasta 41 grados centígrados.

Así, tendrán aviso naranja las Vegas del Guadiana, por 41ºC; la Siberia Extremeña, Barros y Serena, Tajo y Alagón, la meseta cacereña, por 40ºC, y Villuercas y Montánchez, por máximas de 39ºC.

Por su parte, los avisos amarillos se limitarán a las zonas del sur de Badajoz y del norte de Cáceres, donde se podrían registrar unas máximas 38 grados.

Los avisos se activarán a las 13,00 horas y terminarán a las 21,00 horas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

