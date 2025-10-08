El tiempo de tramitación para la dependencia en Extremadura se sitúa en 257 días

Extremadura se encuentra entre las comunidades autónomas con menor tiempo de tramitación en la lista de espera de la dependencia, con 257 días desde que se solicita hasta que se resuelve, según los datos del Ministerio de Derechos Sociales.

En España, el tiempo medio de gestión se sitúa en 349 días, un dato que supone una "ligera subida" respecto a junio (342 días), pero mantiene una reducción de 57 días respecto al pico alcanzado en el año 2021. Las comunidades con mejor desempeño en este indicador son Ceuta (66 días), Castilla y León (113) y País Vasco (130), con Extremadura en el puesto once, y casi todas las comunidades han logrado reducir el tiempo medio de tramitación.

En este contexto, un total de 174.406 personas se encuentran en la lista de espera de la dependencia en España, un 9,8% menos que en septiembre de 2024, y sube de forma "ligera" el tiempo medio de tramitación, un incremento que el Ministerio de Derechos Sociales achaca a un "cuello de botella" en la valoración de grado, "competencia de las comunidades autónomas".