The Mystery Lights, The Woggles, The Limboos, Pájaro, Los Chicos o The Smoggers en el SubeRock 2025 en San Vicente de Alcántara

El Festival 'SubeRock' 2025 reunirá del 4 al 6 de julio en San Vicente de Alcántara (Badajoz) a más de una veintena de bandas nacionales e internacionales como The Mystery Lights, The Woggles, The Limboos, Pájaro o Los Chicos.

King Salami and the Cumberland Three, Pablo Solo, The Smoggers, Ian Kay, Las Gónadas, Automatic Lovers, Natacha, Break the Senses, o Sarajevo '84 son otras de las agrupaciones.

Entre las bandas invitadas se encuentran las ganadoras del Concurso Internacional de Bandas, que en 2025 celebró la decimoctava edición de este certamen dirigido a grupos de rock, blues, garage, soul y géneros afines.

Este evento gratuito y al aire libre, conocido por su lema 'Gratis y a la sombra', tiene lugar en el Parque de España, un espacio arbolado que ofrece un ambiente fresco y acogedor para los asistentes, y que cuenta con tres escenarios en los que se suceden las distintas actuaciones.