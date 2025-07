The Mystery Lights, The Schizophonics, Pájaro o Los Chicos se dan cita este fin de semana en el festival Suberock de San Vicente

Bandas americanas como The Mystery Lights, The Schizophonics y The Woggies, junto a otras procedentes de distintos países europeos como los portugueses Maquina o los londinenses King Salami and The Cumberland Three, y de España como The Limboos, Pájaro, Los Chicos o Natacha (de Badajoz) se darán cita este fin de semana, los días 4 y 5 de julio, en la localidad pacense de San Vicente de Alcántara en la 17º edición del Festival Suberock, cuyo lema es 'gratis y a la sombra'.

Junto a dichas bandas, que se completan con Pablo Solo, The Smoggers, Ian Kay, Las Gónadas y Automatic Lovers, también actuarán las tres finalistas del 18º Concurso de bandas del festival, entre las 201 presentadas esta edición, como son Break the senses, Pladür y Sarajevo '84 que optan al premio de este año tras la selección llevada a cabo por la asociación organizadora, Extremasound, e invitados entre promotores, prensa musical, DJ o locutores de radio.