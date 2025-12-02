Tellado destaca que la encuestas apuntan a una victoria "clarísima" de Guardiola mientras que el PSOE "se hunde"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este lunes que el PP tiene expectativas "favorables" ante las elecciones extremeñas del próximo 21 de diciembre, ya que, según ha destacado, las encuestas apuntan a una victoria "clarísima" de la presidenta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola. Por el contrario, ha señalado que el PSOE de Pedro Sánchez "se hunde" de acuerdo a esos mismos sondeos.

Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en la sede del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, quien se implicará en la campaña de las elecciones extremeñas para ayudar a Guardiola.

Tellado ha subrayado que las encuestas "señalan un horizonte positivo" en el que María Guardiola "obtendría una victoria clara". "Clarísima", ha enfatizado, para añadir que, por el contrario, el PSOE "se hunde en todas las encuestas".

En este punto, ha indicado que "probablemente no le ha venido nada bien al PSOE tener que presentar de candidato" a un candidato "procesado", el secretario general el PSOE, Miguel Ángel Gallardo. "Probablemente Sánchez tampoco podía hacer otra cosa porque apartarlo sería reconocer su culpabilidad a las puertas de ese juicio que veremos el próximo mes de febrero", ha apostillado.

El secretario general del Partido Popular ha advertido que si hay elecciones en Extremadura es por la "situación de bloqueo político al que abocó" Vox, en alusión a su falta de apoyo a los presupuestos de la región.

"María Guardiola se presenta para darle estabilidad y continuidad a un Gobierno que ha demostrado ser tremendamente útil para los extremeños a lo largo de los últimos dos años y medio", ha manifestado, para dejar claro que es "una gran presidenta que ha sabido anteponer siempre los intereses de Extremadura" a "cualquier otra cuestión". Según Tellado, ése es el motivo por el que las "expectativas electorales son tan favorables".