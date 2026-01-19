La tasa de donación de órganos baja en Extremadura, hasta los 50,5 por millón de población

La tasa de donación de órganos de personas fallecidas en Extremadura se situó en 2025 en 50,5 por millón de población (p.m.p.), con 53 donantes, cifras inferiores a las de 2024, cuando hubo 67 donantes y 63,8 de tasa.

Extremadura es una de las 13 comunidades autónomas cuya tasa de donantes está por encima de los 50 p.m.p. (la duodécima), aunque se sitúa por debajo de la media nacional de 51,9.

Además, la región extremeña fue una de las comunidades que envió más órganos a otras regiones de los que recibió, con 51 frente a 19, que formaron parte de un total de 1.416 intercambios en el sistema nacional de salud.

España realizó en 2025 un total de 6.335 trasplantes de órganos, una cifra un 2 % inferior a la del histórico 2024 y que apunta a una estabilización de la actividad en nuestro país, en la que se mantiene, no obstante, líder mundial absoluto durante 34 años consecutivos.