La tasa de absentismo laboral baja al 6,8 % en el segundo trimestre

El absentismo laboral en Extremadura ha descendido hasta el 6,8 por ciento en el segundo trimestre y se sitúa por debajo de la media nacional, siendo Extremadura una de las dos CCAA en que baja la tasa., con un decensol de una décima respecto al pasado año.

Según datos de Randstad Research e INE, la región extremeña presenta un absentismo ligeramente por debajo de la media nacional (7%).

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), la tasa se situó en el 5,4 por ciento en el segundo trimestre, también con un descenso de una décima.

Además, en Extremadura se ha registrado en el segundo trimestre una media de 19,62 horas no trabajadas por empleado, de las cuales 7,91 horas fueron por IT.

Estas cifras equivalen a algo más de dos días ausentes en todo el trimestre.

A nivel nacional, la tasa de absentismo laboral se situó en el segundo trimestre del año en el 7 % de las horas pactadas, tres décimas por encima del mismo periodo de 2024, un "problema grave" para las empresas, con "un impacto directo sobre la productividad, los costes empresariales y la competitividad".

En el caso del absentismo por incapacidad temporal (IT) o con baja médica, la tasa del segundo trimestre fue del 5,5 %, dos décimas superiores a la contabilizada en el segundo trimestre del año anterior.