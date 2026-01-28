Talavante, Manzanares, Roca Rey o Emilio de Justo en el 35 aniversario de la Feria Taurina de Olivenza del 6 al 8 de marzo

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, ha refrendado este martes el apoyo de la Junta de Extremadura al sector taurino regional durante su discurso en el acto de presentación de la feria de Olivenza, que se celebrará del 6 al 8 de marzo próximos.

"La plaza va a colgar el cartel de 'No hay billetes', y se van a llenar también los hoteles, los bares y las tiendas, y eso es riqueza para Olivenza y para Extremadura", ha declarado Ramírez antes de reiterar que el sector taurino "tiene el apoyo decidido de la Junta".

El consejero ha recordado que la feria de Olivenza es la primera del calendario taurino español, la que da "el pistoletazo de salida" a la temporada, y ha remarcado su importancia, que "trasciende las fronteras nacionales". "Vendrá gente -ha anticipado Ramírez- de Madrid, de Andalucía, de Cataluña o del norte de España, pero también de Portugal y de Francia".

Visitantes que además de ir a los festejos, "dormirán y comerán y cenarán" en nuestra región, ha ampliado el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural durante su intervención, en la que ha ofrecido algunos datos ilustrativos sobre el peso socioeconómico creciente de la tauromaquia en Extremadura. "El año pasado -ha detallado el consejero- se celebraron en nuestra región 72 festejos con profesionales, la cifra más alta del trienio, y se organizaron 28 corridas de toros, un 40 por ciento más que dos años antes".

Ramírez ha añadido que el sector taurino mueve en torno a 28 millones de euros al año en la comunidad autónoma y emplea a aproximadamente un millar de personas.