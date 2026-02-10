La socióloga María Ángeles Durán, investida Doctora Honoris Causa por la Universidad de Extremadura

La Universidad de Extremadura (UEx) ha investido este lunes como Doctora Honoris Causa a la socióloga y catedrática del CSIC María Ángeles Durán Heras, en un acto académico celebrado en el Paraninfo del campus de Badajoz.

La ceremonia, presidida por el rector de la UEx, Pedro M. Fernández Salguero, ha reconocido la "excepcional trayectoria investigadora, docente y humana" de una de las mayores referentes internacionales en el análisis y el estudio del trabajo no remunerado, los cuidados y la desigualdad en el uso del tiempo.

Tras la apertura de la sesión, el secretario general de la Universidad de Extremadura, Francisco Álvarez Arroyo, dio lectura al acta de nombramiento por la que se confería a María Ángeles Durán Heras el grado de Doctora Honoris Causa, con lo que se formalizaba así su incorporación al Claustro universitario.

Durante su discurso de investidura, María Ángeles Durán ha ofrecido una reflexión profunda sobre la invisibilidad del trabajo no remunerado y de los cuidados en los sistemas estadísticos y económicos.

Así, ha relatado cómo sus primeras investigaciones nacieron del análisis cotidiano del tiempo dedicado al hogar y a la atención familiar y ha criticado que todo aquello que no se traduce en transacciones monetarias queda relegado a "zonas de sombra" en las estadísticas oficiales.

La nueva doctora Honoris Causa ha defendido la necesidad de incorporar estos recursos no monetizados a la sociología y a la economía para poder diseñar políticas sanitarias y sociales eficaces, y ha recordado que el trabajo doméstico y de cuidados equivale en España a cerca de 28 millones de empleos a tiempo completo.

Asimismo, Durán ha apelado a la creatividad como "motor del progreso social" y ha planteado el reto colectivo de consensuar el valor del tiempo dedicado a los cuidados para avanzar hacia una igualdad real entre mujeres y hombres.

Por su parte, el rector, Pedro M. Fernández Salguero ha destacado en su discurso que la incorporación de María Ángeles Durán al Claustro de la Universidad de Extremadura supone un motivo de orgullo colectivo para la comunidad universitaria, al tratarse de una investigadora cuya obra ha contribuido "decisivamente" a ampliar los marcos tradicionales de la sociología y la economía.

Fernández ha subrayado que el pensamiento de Durán ha ayudado a situar en el centro del debate académico cuestiones esenciales para el bienestar social, como el cuidado de las personas, la interdependencia entre la vida privada y la esfera pública y la necesidad de redefinir los conceptos de desarrollo y progreso desde una perspectiva "más humana e inclusiva", ha informado la UEx en nota de prensa.

Además, el rector ha destacado de Ángeles Durán su amplia proyección internacional, sus estancias en universidades y centros de investigación de prestigio y los numerosos reconocimientos recibidos a lo largo de su carrera, así como su firme compromiso con la igualdad de género, los movimientos sociales y la recuperación de territorios en riesgo de despoblación en Extremadura.

El rector también ha puesto de relieve que la ceremonia celebrada simboliza la esencia de la tradición universitaria y, al mismo tiempo, los valores de generación, defensa y transmisión del conocimiento que definen a la Universidad de Extremadura.

Igualmente, el padrino de la nueva doctoranda, el vicerrector de Economía de la UEx, Agustín García, ha elogiado la trayectoria científica de Durán, sustentada en "el rigor, el coraje intelectual y la atención a la realidad social concreta".

García ha recordado los estudios de Durán en localidades extremeñas como Cilleros o San Martín de Trevejo, que "evidencian su vinculación con la región", y ha destacado su capacidad para convertir "realidades invisibles en objeto de análisis científico".

Igualmente, el vicerrector ha subrayado que la profesora Durán ha demostrado que la economía se sostiene sobre un "gigante escondido": el trabajo no remunerado, mayoritariamente asumido por mujeres, y ha puesto en valor su "contribución pionera a la ciencia, su compromiso ético y su papel como primera mujer en obtener una cátedra de Sociología en España".

García ha concluido con un reconocimiento colectivo a todas aquellas personas que, gracias a las investigaciones de Ángeles Durán, han visto visibilizada su aportación esencial a la sociedad.

La ceremonia ha terminado con la interpretación del tradicional Gaudeamus igitur, himno universitario que ha puesto el broche al acto de investidura.