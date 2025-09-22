La Sociedad Nuclear Española celebra esta semana en Cáceres su 51 Reunión Anual

La Sociedad Nuclear Española (SNE) celebra desde este lunes, 22 de septiembre, y hasta el viernes, en Cáceres, su 51 Reunión Anual que, además de congregar a los principales expertos del sector, ofrece un programa con actividades divulgativas abiertas al público.

Así, se celebrarán talleres para alumnos de secundaria, teatro, charlas con la universidad de mayores o encuentros distendidos en los bares, unas actividades abiertas y gratuitas que tienen como objetivo "acercar el conocimiento y los avances en el campo de la energía nuclear a todos los públicos".

Así lo destaca la Sociedad Nuclear Española en una nota de prensa, en la que destaca el objetivo de "fomentar el interés por las ciencias y la tecnología, y mostrar cómo la energía nuclear puede contribuir a un futuro más sostenible y seguro", explica.

En concreto, los días 22 y 23 de septiembre se celebrarán talleres STEM (Science, Technology, Engenieering and Mathematics) dirigidos a alumnos de últimos cursos de secundaria, en los que se ofrece formación en conceptos técnicos y científicos relacionados con la ciencia, la tecnología y la energía nuclear.

Estos talleres tendrán lugar de 9,00 a 14,00 horas en el Espacio UEx de Cáceres, y también enfocado al público más joven, este martes día 23 Women in Nuclear (WiN) Spain y la Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la OCDE celebran en el Palacio de Congresos el taller de Mentoring 'Impulsando el futuro liderazgo en ciencia y tecnología'.

El objetivo principal es "reunir a alumnos de los centros educativos de Cáceres con mentores profesionales junior y senior de distintas empresas y organismos del sector", con el objetivo de "intercambiar experiencias y dar a conocer las múltiples áreas de conocimiento con las que cuenta el sector energético", señala la sociedad.