Los sindicatos vuelven a llamar a los docentes extremeños a la huelga el día 7 de noviembre, con una nueva manifestación en Mérida

Los sindicatos han convocado a los docentes extremeños a una nueva jornada de huelga, el 7 de noviembre, ante "la falta de avances significativos" con la Consejería de Educación para la homologación salarial de estos profesionales con los del resto del país.

Se trata de la segunda jornada de huelga de profesores y maestros tras la celebrada el pasado 7 de octubre, con la que volverán a mostrar su disconformidad con la subida salarial de 80 euros mensuales para 2026 planteada por la Administración regional.

A este aumento salarial de 1.120 euros anuales a partir del próximo mes de enero, se sumarían otros 280 euros en 2027 con el compromiso de revisar las cantidades en función de la media nacional, según informó Educación.

Al paro, que este martes han dado a conocer los cinco sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Personal Docente -PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT- están llamados más de 16.000 docentes de la educación pública e irá acompañado de una manifestación en Mérida, cuyo recorrido está por definir.

En representación de los sindicatos, el presidente de PIDE, José Manuel Chapado, ha asegurado a los medios de comunicación que están intentando hacer "el menor daño posible", pero que las protestas irán "in crescendo" por la falta de voluntad negociadora de Educación.

Ha recordado que la primera jornada de huelga tuvo un seguimiento superior al 80 %.