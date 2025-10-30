Sindicatos se movilizan este jueves contra la congelación salarial de 90.000 extremeños

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF Extremadura han convocado para este jueves una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz, para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva por parte del Gobierno y la congelación salarial que sufren más de 90.000 empleados públicos en la región.

En nota de prensa, han advertido que la situación es "grave, injusta e insostenible" pues, a su juicio, en un momento en que los ingresos del Estado han aumentado un 7 por ciento, fruto del incremento de la recaudación fiscal, mantiene paralizada la Mesa General de Negociación, el órgano "legítimo" para tratar las condiciones laborales y retributivas del personal público.

Añaden que mientras los convenios colectivos del sector privado contemplan subidas salariales medias del 3,5 por ciento a nivel nacional y del 3,1 por ciento en Extremadura, los empleados públicos siguen con una subida del 0 por ciento.

Según los sindicatos, esto significa una pérdida del 3 por ciento de poder adquisitivo solo en este año, que se suma a la pérdida acumulada de más del 20 por ciento desde 2010.

Por esta razón, han denunciado que el Gobierno está incumpliendo sus compromisos con quienes sostienen los servicios públicos esenciales, desde la educación, la sanidad, la justicia o los servicios sociales hasta la gestión administrativa, las fuerzas de seguridad o los cuerpos técnicos de la Administración.

Así, han exigido la apertura inmediata de la negociación colectiva y la firma de un nuevo acuerdo que incluya la eliminación de las tasas de reposición y la dotación de plantillas suficientes.