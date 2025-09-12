Sindicatos y FREAMPA rechazan las medidas de la Junta por los problemas del Transporte escolar que dejaba a 5.000 alumnos en tierra

Complejo y conflictivo inicio de Curso educativo ayer en Extremadura, en donde alrededor de 5.000 alumnos finalmente no contaron con Transporte escolar para poder desplazarse a sus centros, situación derivada de que alrededor de 220 rutas escolares de las 579 que conforman el mapa del transporte escolar extremeño se quedaban desiertas.

La solución más inmediata planteada por parte de la Junta de Extremadura ante este hecho ha sido la de ofrecer a las familias afectadas ayudas económicas y la posibilidad de recibir formación online hasta que puedan "retomar la normalidad". Así lo hacía saber la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en una carta remitida ayer jueves a las familias a través de la Plataforma Rayuela.

Una medida rechazada de plano por parte de los sindicatos educativos y la Federación de Madres y Padres de Alumnos. CCOO habla de "imposición" de clases online como "solución improvisada", el sindicato PIDE indica que ofrecer clases online no es solución a la situación actual del transporte escolar extremeño. Desde la FREAMPA se habla de "asombro e indignación" ante lo que considera una decisión "unilateral tomada por la Consejería de Educación".