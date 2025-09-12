TRANSPORTE ESCOLAR

Sindicatos y FREAMPA rechazan las medidas de la Junta por los problemas del Transporte escolar que dejaba a 5.000 alumnos en tierra

CCOO, UGT, PIDE y la FREAMPA consideran que las ayudas económicas y las clases online no son una solución válida para la ausencia del transporte escolar para los escolares extremeños que ayer regresaban a las aulas.

Redacción

Extremadura |

cuenca
transporte escolar | cuenca

Complejo y conflictivo inicio de Curso educativo ayer en Extremadura, en donde alrededor de 5.000 alumnos finalmente no contaron con Transporte escolar para poder desplazarse a sus centros, situación derivada de que alrededor de 220 rutas escolares de las 579 que conforman el mapa del transporte escolar extremeño se quedaban desiertas.

La solución más inmediata planteada por parte de la Junta de Extremadura ante este hecho ha sido la de ofrecer a las familias afectadas ayudas económicas y la posibilidad de recibir formación online hasta que puedan "retomar la normalidad". Así lo hacía saber la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en una carta remitida ayer jueves a las familias a través de la Plataforma Rayuela.

Una medida rechazada de plano por parte de los sindicatos educativos y la Federación de Madres y Padres de Alumnos. CCOO habla de "imposición" de clases online como "solución improvisada", el sindicato PIDE indica que ofrecer clases online no es solución a la situación actual del transporte escolar extremeño. Desde la FREAMPA se habla de "asombro e indignación" ante lo que considera una decisión "unilateral tomada por la Consejería de Educación".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer