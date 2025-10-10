Sindicatos docentes piden a la Junta reanudar negociación con "voluntad real" de alcanzar condiciones salariales dignas

Los sindicatos docentes han reclamado a la Junta de Extremadura "reanudar la negociación de manera abierta y constructiva", con una "voluntad real de alcanzar unas condiciones salariales dignas" para los docentes extremeños, para que dejen de ser los "peor pagados de España", y advierte que en caso contrario continuarán con las movilizaciones.

De esta forma se han pronunciado los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria de Extremadura (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT SP), en una nota de prensa conjunta, en la que felicitan a los docentes extremeños por el "éxito" de la huelga convocada este pasado martes, que según señalan, secundaron más del 80 por ciento de los docentes y que reunió "más de 8.000 manifestantes en las calles de Mérida gritando por la homologación salarial de los docentes extremeños", señalan

Ante esta situación, las organizaciones han señalado que en cumplimiento de su deber sindical y "mientras no se produzca la negociación y acuerdo de la homologación salarial de los docentes extremeños, no asistiremos y no colaboraremos en ninguna convocatoria de la Consejería de Educación".

Apuntan que la Junta de Extremadura ha respondido a través de los medios al "masivo seguimiento de la huelga y la manifestación, que reitera la oferta de subida salarial de 80 euros", ante lo que reiteran que esa cantidad "no homologa el sueldo de los docentes extremeños", pero, en cualquier caso, apuntan que "la Consejería de Educación puede, unilateralmente, hacer dicha subida", señalan.

Añaden los sindicatos que "en ningún momento" han impedido que esta "subida insuficiente se lleve a cabo, pero no pueden contar con el aval sindical porque está muy lejos de la homologación", señalan.

"En todo caso, eso sería una subida salarial, y tendremos que seguir negociando la homologación salarial tal y como se comprometieron en su programa electoral", concluyen los sindicatos.