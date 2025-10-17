Sindicatos docentes piden la dimisión de la consejera de Educación tras no alcanzar un acuerdo sobre la subida salarial

Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de la Educación Pública (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT) han reclamado la dimisión de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, después de que ésta les haya ofrecida "una propuesta muy alejada de lo que sería la homologación salarial" en la reunión mantenida este jueves, que ha acabado sin acuerdo.

Así lo ha destacado el portavoz de los sindicatos docentes y secretario de Enseñanza de UGT-SP Extremadura, Juan Manuel Jiménez, en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida este jueves con la consejera de Educación para tratar sobre el incremento salarial a los docentes, en la que se les ha ofrecido una subida salarial de 80 euros al mes en 14 pagas, que suponen 1.120 euros al año.

Una propuesta con la que, a juicio del portavoz sindical, la Consejería de Educación, "una vez más defrauda al mensaje que ha mandado el colectivo docente en las calles de Extremadura", en la huelga y la manifestación del pasado 7 de octubre.

Una huelga con la que los docentes quieren mandar a la Junta "un mensaje muy evidente, que queremos estar dentro de la media nacional", tras lo que ha lamentado que con las cifras propuestas por la Consejería de Educación no llegan a la homologación salarial con el resto del país.

"Nosotros no rechazamos ningún tipo de subida salarial", ha señalado Jiménez, quien ha explicado que en la reunión han trasladado que la Consejería de Educación "son libres de acometer esa subida" de 80 euros al mes, pero que no les sitúa dentro de la media nacional, sino que "está muy alejada".

También se ha abordado el incremento salarial para 2027, respecto al que la consejera de Educación "se ha quedado en unas cifras que están totalmente alejadas de esa media", por lo que ha señalado que "debido a este desencuentro", los sindicatos entienden que Mercedes Vaquera "no está haciendo, no está escuchando las protestas en la calle y debe dimitir", ha dicho.

"Solicitamos la dimisión de la consejera de Educación", ha explicado el portavoz de los sindicatos, quien ha recordado que esta negociación "lleva un año de recorrido" y la propuesta es de 80 euros al mes en 2026, y otros 20 en 2027, cuando otras comunidades autónomas "están pactando cifras mucho más altas", ha dicho.

Por ese motivo, Extremadura está "a una velocidad distinta del resto del panorama nacional", ha resaltado Juan Manuel Jiménez, quien ha aseverado que los sindicatos no descartan "ningún tipo de movilización" en próximas fechas.

A su juicio, la Consejería de Educación "no está teniendo en cuenta" las reclamaciones de los docentes, por lo que "ahora ya es el momento de que el diálogo se centre en una situación que se está haciendo ya demasiado prolongada en el tiempo", y que responda a las necesidades de este colectivo.

El objetivo es "no ser docentes de segunda y estar dentro de la media nacional", y en la actualidad, y con el sueldo actual, estos trabajadores serían en 2026 "los peor pagados de España", aunque finalmente, si la Junta incrementa los 80 euros propuestos a partir de enero, "habría que ver en qué situación quedamos, pero no es una homologación", ha concluido.