Sindicatos docentes y Junta fijan los servicios mínimos para la huelga por la homologación salarial del 7 de octubre

El Comité de Huelga de Educación, integrado las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria de Extremadura (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT SP), se ha reunido con los representantes de la Consejería de Educación para negociar y firmar los servicios mínimos de la huelga del 7 de octubre en todos los centros de Educación Pública de Extremadura.

El motivo de la huelga es conseguir la homologación salarial, ya que los maestros y profesores extremeños son "los peor pagados del Estado", subrayan los sindicatos.

El primer día de huelga será el martes, 7 de octubre, fecha para la que hacen un llamamiento a los docentes a que la secunden mayoritariamente la jornada de protesta en defensa de sus derechos económicos.

Además, a las 11,00 horas han convocado una manifestación que tendrá lugar en Mérida con salida desde la rotonda del puente Lusitania y que discurrirá por calle Almendralejo, calle Camilo José Cela, calle Félix Valverde Lillo y finalización en Plaza de España.