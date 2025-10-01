HUELGA EDUCACIÓN

Sindicatos docentes y Junta fijan los servicios mínimos para la huelga por la homologación salarial del 7 de octubre

El motivo de la huelga es conseguir la homologación salarial, ya que los maestros y profesores extremeños son "los peor pagados del Estado", subrayan los sindicatos.

El Comité de Huelga de Educación, integrado las cinco organizaciones sindicales con representación en la Mesa Sectorial de Educación Pública no universitaria de Extremadura (PIDE, CSIF, ANPE, CCOO y UGT SP), se ha reunido con los representantes de la Consejería de Educación para negociar y firmar los servicios mínimos de la huelga del 7 de octubre en todos los centros de Educación Pública de Extremadura.

El primer día de huelga será el martes, 7 de octubre, fecha para la que hacen un llamamiento a los docentes a que la secunden mayoritariamente la jornada de protesta en defensa de sus derechos económicos.

Además, a las 11,00 horas han convocado una manifestación que tendrá lugar en Mérida con salida desde la rotonda del puente Lusitania y que discurrirá por calle Almendralejo, calle Camilo José Cela, calle Félix Valverde Lillo y finalización en Plaza de España.

